Tokat'ta karantina süresi dolan 93 kişi evlerine gönderildi
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Tokat'ta karantina süresi dolan 93 kişi evlerine gönderildi

Tokat'ta karantina süresi dolan 93 kişi evlerine gönderildi
05.05.2020 12:02 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:18

İspanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek Tokat'taki yurtlarda karantinada tutulan 93 kişi, evlerine uğurlandı.

İspanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek Tokat'taki yurtlarda karantinada tutulan 93 kişi, evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında 21 Nisan'da İspanya'dan getirilen vatandaşların, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Tokat Ballıca Öğrenci Yurdu'ndaki 14 günlük karantina süresi tamamlandı.

Vatandaşların yapılan son sağlık kontrollerinde koronavirüsle ilgili bulguya rastlanmadı. Karantina süresini tamamlayan 93 kişi, otobüslerle evlerine gönderildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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