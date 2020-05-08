Tokat'ta, karantina süresi dolan 323 kişi evlerine uğurlandı
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Tokat'ta, karantina süresi dolan 323 kişi evlerine uğurlandı

Tokat'ta, karantina süresi dolan 323 kişi evlerine uğurlandı
08.05.2020 12:25 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:25

UKRAYNA'dan koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra Tokat'taki yurda yerleştirilen 323 vatandaş, karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

UKRAYNA'dan koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra Tokat'taki yurda yerleştirilen 323 vatandaş, karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Ukrayna'dan 24 Nisan günü uçakla Sivas'a getirilen 323 vatandaş, sağlık taramasının ardından otobüslerle Tokat'a götürüldü. Vatandaşlar, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) iki yurtta karantinaya alındı. 14 günlük karantina süreleri dolan vatandaşlar, yapılan sağlık kontrollerinin ardından bugün otobüslerle yaşadıkları şehirlere uğurlandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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