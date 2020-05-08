Tokat'ta karantina süresi dolan 323 kişi evlerine gönderildi

Ukrayna'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek Tokat'taki yurtlarda karantinada tutulan 323 kişi evlerine uğurlandı.

Ukrayna'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek Tokat'taki yurtlarda karantinada tutulan 323 kişi evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında 24 Nisan'da Ukrayna'dan getirilen vatandaşların, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Tokat Ballıca Öğrenci Yurdu'ndaki 14 günlük karantina süresi tamamlandı.

Vatandaşların son sağlık kontrollerinde koronavirüsle ilgili bulguya rastlanmadı.

Karantina süresini tamamlayan 323 kişi otobüslerle evlerine gönderildi.

Kaynak: AA