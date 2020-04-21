Tokat'ta, karantina misafirlerine spor malzemesi Tokat'ta, karantina misafirlerine spor malzemesiTOKAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında KYK yurdunda karantinaya alınanlara, egzersiz yapabilmeleri için spor malzemeleri dağıtıldı.

Tokat'ta, karantina misafirlerine spor malzemesi

TOKAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında KYK yurdunda karantinaya alınanlara, egzersiz yapabilmeleri için spor malzemeleri dağıtıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hollanda'dan Tokat'ta getirilen, 2'si bebek 348 kişi, 4 gün önce Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildi. 14 gün karantinada tutulacak olan misafirlere, Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personelince egzersiz yapmaları için spor malzemeleri dağıtıldı. Spor malzemelerini alanlar, yurt görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA