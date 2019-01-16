Tokat'ta kar yağışı ulaşımı aksattı (3)

TOKAT-SİVAS KARAYOLUNDA KALAN ARAÇLAR KURTARILDI

Kentteki kış şartları nedeniyle Tokat-Sivas karayolu Yatmış mevkisinde çok sayıda araç mahsur kaldı. Araçtakiler, 155 ihbar hattını ve 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için karayolları ekipleri temizleme araçları çalışma başlatırken, AFAD ekipleri ve arazi aracı bulunan Tokat Extrem Spor Kulübü üyeleri yolda kalan vatandaşlara yardım etti. Yeşilyurt ilçesinden Tokat'a öğretmenleri taşıyan bir servis aracı da yoğun kar yağışı nedeni ile yolda kaldı. Servis aracı köylüler tarafından traktör ile çekilerek kurtarıldı. Mahsur kalan öğretmenler Çamlıbel beldesine götürülerek misafir edildi. Kar yağışı nedeni ile Tokat-Sivas karayolu da ulaşıma kapandı. Bu yöne hareket halindeki araçlar Geyras mevkisinde trafik ekiplerince beklemeye alındı. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verilen kentte, yarın da ilk ve orta dereceli okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı. Yağışın devam ettiği kent genelinde kapalı köy yolu sayısı ise 469'a yükseldi.

Kaynak: DHA