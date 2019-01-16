Tokat'ta Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede Tokat-Sivas ve Tokat-Niksar kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Tokat-Sivas kara yolunun Çamlıbel ve Kızıliniş mevkilerinde yoğun kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar karda mahsur kaldı. Tırlar kent girişindeki bir benzin istasyonunda bekletiliyor.

Tokat-Niksar kara yolunun Ormanbeyli köyü yakınlarında bazı tır ve otomobiller karda mahsur kaldı.

Zile-Yozgat kara yolu Kararyün mevkisinde de zaman zaman yol trafiğe kapatılıyor ve Karayolları ekipleri çalışmalar yapıyor. Yolda çok sayıda tır bekletiliyor.

Kaynak: AA