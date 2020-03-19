Tokat'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açıyor Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Tokat-Sivas kara yolunda ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Tokat-Sivas kara yolunda ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.

Kent genelinde ve özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Kent merkezinde erken saatlerde Tokat Belediyesi ekipleri buzlu yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Yağış nedeniyle ulaşımın aksadığı Tokat-Sivas kara yolunda ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Yolda maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.

Bir benzin istasyonunda geceden itibaren bekletilen büyük araçların ekiplerin çalışması sonucunda sabah saatlerinde gitmelerine izin verildi.

Artova ve Yeşilyurt ilçeleri de kar yağışıyla beyaza büründü.

Kaynak: AA