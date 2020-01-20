Tokat'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı

20.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:16

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy ile ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 6, ilçelerden Almus'ta 15, Artova'da 6, Erbaa'da 2, Pazar'da 2, Yeşilyurt'ta 3 ve Zile'de 5 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezi ve bazı ilçelerde etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA