Tokat'ta kar yağışı etkili oldu; okullar tatil (2)

TOKAT'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Tokat'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın da il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Tokat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tokat il genelinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 17 Şubat 2021 Çarşamba günü yüz yüze eğitim- öğretime 1 gün ara verilmiş olup, eğitim- öğretim uzaktan eğitim şeklinde devam edecektir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personelimiz de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ