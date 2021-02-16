Tokat'ta kar yağışı etkili oldu; okullar tatil (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tokat'ta kar yağışı etkili oldu; okullar tatil (2)

16.02.2021 23:08 | Son Güncelleme: 16.02.2021 23:12
Tokat'ta kar yağışı etkili oldu; okullar tatil (2)

TOKAT'TA EĞİTİME KAR ENGELİTokat'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın da il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

TOKAT'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Tokat'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın da il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Tokat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tokat il genelinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 17 Şubat 2021 Çarşamba günü yüz yüze eğitim- öğretime 1 gün ara verilmiş olup, eğitim- öğretim uzaktan eğitim şeklinde devam edecektir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personelimiz de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Osman Kavala Özlem Zengin Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Oğuzhan Koç Merve Dizdar
Spor Cenk Tosun Osman Özköylü Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Milli Terör Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tokat'ta kar yağışı etkili oldu; okullar tatil (2) - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 23:15:47. #1.14#
title