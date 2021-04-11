Tokat'ta kar yağışı etkili oldu
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.
Tokat'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.
Kentte sabaha kadar aralıklarla devam eden yağış sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
Karın keyfini çocuklar, kayarak ve kar topu oynayarak çıkardı.
Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel geçidinde kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.
Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalıştı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kent çıkışında bekletilen tır ve çekicilerin geçişine izin verildi.
Yüksek kesimlerde aralıklarla kar yağışı devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu