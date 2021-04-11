Tokat'ta kar yağışı etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokat'ta kar yağışı etkili oldu

Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta kar yağışı etkili oldu

Tokat'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Tokat'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Kentte sabaha kadar aralıklarla devam eden yağış sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Karın keyfini çocuklar, kayarak ve kar topu oynayarak çıkardı.

Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel geçidinde kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalıştı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kent çıkışında bekletilen tır ve çekicilerin geçişine izin verildi.

Yüksek kesimlerde aralıklarla kar yağışı devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mansur Yavaş Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Hande Ataizi Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Ryan Babel Ünal Karaman Yılmaz Vural Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tokat'ta kar yağışı etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 10:43:41. #1.14#
title