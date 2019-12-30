Tokat'ta kar yağışı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kardan genel görüntü Tokat'ta kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu TOKAT - Tokat'ta yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kardan genel görüntü
Tokat'ta kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu
TOKAT - Tokat'ta yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
Kentte dün öğle saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.
Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel mevkisinde Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yoldaki kar temizlendi. Bölgede kar yağışı devam ediyor.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Karla birlikte güzel görüntüler oluştu.