Tokat'ta kar yağışı
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Tokat'ta kar yağışı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kardan genel görüntü Tokat'ta kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu TOKAT - Tokat'ta yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

30.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:17
Tokat'ta kar yağışı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kardan genel görüntü

'ta kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu

TOKAT - Tokat'ta yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel mevkisinde Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yoldaki kar temizlendi. Bölgede kar yağışı devam ediyor.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Karla birlikte güzel görüntüler oluştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Tokat'ta kar yağışı
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