TOKAT'TA ULAŞIMA 'KAR' ENGELİ

SİVAS (DHA) - TOKAT'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Tokat- Sivas kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı. Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Tokat-Sivas kara yolu üzerindeki Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar nedeniyle rampayı çıkamayan TIR'lar yolda kaldı. Trafik ekipleri yolu TIR ve benzeri yüksek tonajlı araçların geçişine bir süre kapattı. Karayolları ekipleri yolun trafiğe açık tutulması için çalışma başlattı.

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