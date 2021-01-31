Tokat'ta kar ve tipi ulaşımı aksattı, yolda kalanlara Kızılay ekiplerince kumanya dağıtıldı
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Tokat'ta kar ve tipi ulaşımı aksattı, yolda kalanlara Kızılay ekiplerince kumanya dağıtıldı

31.01.2021 03:24 | Son Güncelleme: 31.01.2021 03:28
Tokat'ta kar ve tipi ulaşımı aksattı, yolda kalanlara Kızılay ekiplerince kumanya dağıtıldı

Sivas karayolu Çamlıbe geçidi ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

TOKAT'ta kar ve tipi nedeniyle Tokat- Sivas karayolu Çamlıbe geçidi ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Kardan dolayı yolda kalan sürücülere Türk Kızılay'ı Tokat Şube Başkanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kumanya dağıtıldı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışı, Tokat- Sivas karayolunda ulaşımı aksattı. Trafik ekiplerince Tokat'tan Sivas yönüne giden TIR ve benzeri ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Kardan dolayı yolda kalan sürücülere Türk Kızılay'ı Tokat Şube Başkanlığı ve Tokat Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kumanya dağıtıldı. Tokat- Sivas karayolu üzerinde bulunan Çamlıbel Geçidi'nde ise yolun trafiğe açık kalması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

'MAĞDUR OLMAMALARI İÇİN KUMANYA DAĞITIYORUZ'Türk Kızılay'ı Tokat Şube Başkan Yardımcısı Nizamettin Gündoğdu, "Tokat- Sivas karayolunda kar yağışı nedeniyle ağı tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Bizde emniyetten aldığımız bilgi çerçevesinde AFAD Tokat İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay'ı Tokat Şubesi olarak yolda kalan araç şoförlerine mağdur olmamaları için kumanya dağıtımı yapıyoruz. Sabah saatlerine kadar burada bekledikleri için kumanya desteği veriyoruz" dedi.

 


Tokat'ta kar ve tipi ulaşımı aksattı, yolda kalanlara Kızılay ekiplerince kumanya dağıtıldı
Tokat'ta kar ve tipi ulaşımı aksattı, yolda kalanlara Kızılay ekiplerince kumanya dağıtıldı
Tokat'ta kar ve tipi ulaşımı aksattı, yolda kalanlara Kızılay ekiplerince kumanya dağıtıldı
Tokat'ta kar ve tipi ulaşımı aksattı, yolda kalanlara Kızılay ekiplerince kumanya dağıtıldı
Tokat'ta kar ve tipi ulaşımı aksattı, yolda kalanlara Kızılay ekiplerince kumanya dağıtıldı
Tokat'ta kar ve tipi ulaşımı aksattı, yolda kalanlara Kızılay ekiplerince kumanya dağıtıldı
Tokat'ta kar ve tipi ulaşımı aksattı, yolda kalanlara Kızılay ekiplerince kumanya dağıtıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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