Sivas yolu, kar yüzünden ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
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Sivas yolu, kar yüzünden ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

28.01.2021 09:33 | Son Güncelleme: 28.01.2021 09:38
Sivas yolu, kar yüzünden ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

TOKAT'ta, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Tokat- Sivas yolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

TOKAT'ta, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Tokat- Sivas yolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Yolda olan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Kentte sabah saatlerinde yağan karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışı, Tokat- Sivas yolunda ulaşımı aksattı. Trafik ekiplerince Tokat'tan Sivas yönüne giden TIR ve benzeri ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Kara yolu üzerinde iki noktada trafik ekipleri tarafından araç geçişleri kontrollü sağlandı. Tokat- Sivas yolu üzerinde bulunan 1200 rakımlı Kızıliniş mevkisinde da sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Bazı sürücüler, araçlarına zincir takmak için çaba gösterdi. Karayolları ekipleri, yolun açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor. 


Sivas yolu, kar yüzünden ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
Sivas yolu, kar yüzünden ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
Sivas yolu, kar yüzünden ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
Sivas yolu, kar yüzünden ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
Sivas yolu, kar yüzünden ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
Sivas yolu, kar yüzünden ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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