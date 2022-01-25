Tokat'ta kar nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına 1 gün idari izin

TOKAT (AA) - Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele yarın izin verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yarın yoğun kar yağışı beklendiği belirtilerek, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin 26 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Zile ve Turhal ilçelerinde de kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.