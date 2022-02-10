Tokat'ta kar nedeniyle 21 köye ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Tokat'ta kar nedeniyle 21 köye ulaşım sağlanamıyor

AA, Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta kar nedeniyle 21 köye ulaşım sağlanamıyor

Tokat'ta kar nedeniyle kapanan 21 köy yolu açılmaya çalışılıyor.

TOKAT (AA) - Tokat'ta kar nedeniyle kapanan 21 köy yolu açılmaya çalışılıyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Erbaa'da 15, Turhal'da 4 ve Yeşilyurt'ta 2 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çaba sarf ediyor.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Tokat, kar, Güncel, Haberler

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