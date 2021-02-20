Tokat'ta kar eğlenceleri sosyal medyada
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Tokat'ta kar eğlenceleri sosyal medyada

20.02.2021 11:26 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:30
Tokat'ta kar eğlenceleri sosyal medyada

Tokat'ta kar eğlenceleri sosyal medyada?TOKAT'ta kar yağışını vatandaşlar eğlenceye dönüştürürken, ilginç görüntüler oluştu.

Tokat'ta kar eğlenceleri sosyal medyada

?TOKAT'ta kar yağışını vatandaşlar eğlenceye dönüştürürken, ilginç görüntüler oluştu. Karda müzik eşliğinde oynayanlar, kayıp düşme anları, kayak yapanlar gibi sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti. Tokat'ta kar yağışı sonrası kentin farklı noktalarında yaşanan renkli görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Kar yağışı sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, müzik eşliğinde oynayanlar, salıncakta sallanan kardan adam,  merdivenden düşen kişi, yöresel yöntemle kayak yapanlar ile sokak aralarındaki çocukların kızak keyfi ilgi çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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