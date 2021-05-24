Tokat'ta kapalı olan katlı otopark yeniden hizmet vermeye başlandı

Tokat'ta yaklaşık 11 yıldır kapalı olan katlı otopark Tokat Belediyesi tarafından satın alınarak tekrar hizmete açıldı.

Tokat'ta yaklaşık 11 yıldır kapalı olan katlı otopark Tokat Belediyesi tarafından satın alınarak tekrar hizmete açıldı.

Kentte 2007 yılında eski Bağ-Kur binasının yanına yapılan 200 otomobil kapasiteli kentin ilk katlı otoparkına Tokatlılar ilgi göstermeyince sahibi tarafından 2010 yılında kapatıldı. Yaklaşık 11 yıldır kapalı olan katlı otopark bir süre önce Tokat Belediyesi tarafından satın alındı.

Katlı otoparkın açılışında konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, katlı otoparkın uzun süredir kapalı olduğunu söyledi.

Açıldıktan 3 yıl sonra katlı otoparkın kapandığını anlatan Eroğlu, "Katlı otoparkı tekrardan hizmete açmaktan dolayı mutluyuz. Otoparkımız Gaziosmanpaşa Bulvarı'mıza çok yakın. Otoparkımız 200 araçlık. Otoparkımızda bir de düğün salonumuz var. Tokat Belediyesi olarak 2020 yılının Ekim ayından aileden burayı satın aldık. Ekiplerimiz içeride gerekli tadilatları yaptı. Otoparkımızda fiyatları da çok uygun tuttuk. " dedi.

Tokat Valisi Ozan Balcı da otoparkın tekrar hizmet vermeye başlamasından dolayı hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Açılışa, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, belediye başkan yardımları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu