Tokat'ta kan bağışı kampanyası Türk Kızılay Tokat Şubesi, Yeşilyurt ilçesinde, kan bağışı kampanyası düzenledi.

Türk Kızılay Tokat Şubesi, Yeşilyurt ilçesinde, kan bağışı kampanyası düzenledi.

Hükümet Konağı önünde Kızılay'ın kan toplama aracında kan bağışları alındı.

Kan Bağış Kazanım Uzmanı Burhan İştar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçte vatandaşlarımızın kan vermek için bizlere gelmesi elbette bizleri mutlu ediyor. Kan vermek için bize 140 bağışçı başvurdu yapılan testlerde bunların 106'sı kan vermeye uygun bulundu, bu organizasyonda emeği geçen başta Yeşilyurt Kaymakamımız Sayın Muhammed Sait Baytok Bey'e ve gönüllü tüm bağışçılarımıza Türk Kızılay adına teşekkür ediyorum." dedi.

Beşinci kez kan verdiğini belirten ilçe sakinlerinden İdris Faik ise kan vermenin bir insanlık görevi olduğunu belirterek, sağlıklı kişilerin düzenli şekilde kan vermelerini tavsiye etti.

Kaynak: AA