Tokat'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Tokat'ın Pazar ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
28.03.2020 22:56 | Son Güncelleme: 28.03.2020 22:56
Tokat'ın Pazar ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Pazar-Zile kara yolu Dereköyü yakınlarında S.A'nın kullandığı 60 DR 682 plaklı otomobil ile C.Y idaresindeki 60 PC 246 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA