Tokat'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta kamyonet ile otomobilim çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Tokat'ta kamyonet ile otomobilim çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Karşıyaka Mahallesi Bekçioğlu Cami kavşağında Kaan Yılmaz idaresindeki 06 AL 4569 plakalı kamyonet ile Hadi Kaya yönetimindeki 60 AF 469 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Hira ve Arda Kaya yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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