Tokat'ta kahvehanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 32 kişiye para cezası verildi

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 32 kişiye 27 bin 500 lira para cezası kesildi.

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 32 kişiye 27 bin 500 lira para cezası kesildi.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, bir kahvehanede bulunan 32 kişiye 27 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu