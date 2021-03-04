Tokat'ta kahvehanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 32 kişiye para cezası verildi
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Tokat'ta kahvehanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 32 kişiye para cezası verildi

04.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:02
Tokat'ta kahvehanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 32 kişiye para cezası verildi

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 32 kişiye 27 bin 500 lira para cezası kesildi.

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 32 kişiye 27 bin 500 lira para cezası kesildi.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, bir kahvehanede bulunan 32 kişiye 27 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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