Tokat'ta kahvehanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 32 kişiye para cezası verildi
04.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:02
Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 32 kişiye 27 bin 500 lira para cezası kesildi.
Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 32 kişiye 27 bin 500 lira para cezası kesildi.
Tokat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda, bir kahvehanede bulunan 32 kişiye 27 bin 500 lira para cezası uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu