TOKAT'TA KADINLARIN İZİNSİZ YÜRÜYÜŞÜNE MÜDAHALE; 7 GÖZALTI
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TOKAT'TA KADINLARIN İZİNSİZ YÜRÜYÜŞÜNE MÜDAHALE; 7 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ta İstanbul Sözleşmesi kararının geri çekilmesi talebiyle izinsiz yürüyüş ve açıklama yapmak isteyen kadınlardan oluşan gruba polis müdahale etti.

TOKAT'ta İstanbul Sözleşmesi kararının geri çekilmesi talebiyle izinsiz yürüyüş ve açıklama yapmak isteyen kadınlardan oluşan gruba polis müdahale etti. Gruptakilerden 7 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ta, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri öncülüğünde, bir grup kadın, Niksar Yolu kavşağında basın açıklaması ve yürüyüş yapmak istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, gruptakilere izinleri bulunmadığını ve söz konusu yerde basın açıklaması yapamayacaklarını söyleyerek dağılmalarını istedi. Grup üyeleri dağılmayınca polis ekipleri müdahale etti. Olayda ekiplere direnen 7 kadın gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

TOKAT'TA KADINLARIN İZİNSİZ YÜRÜYÜŞÜNE MÜDAHALE; 7 GÖZALTI
TOKAT'TA KADINLARIN İZİNSİZ YÜRÜYÜŞÜNE MÜDAHALE; 7 GÖZALTI
TOKAT'TA KADINLARIN İZİNSİZ YÜRÜYÜŞÜNE MÜDAHALE; 7 GÖZALTI
TOKAT'TA KADINLARIN İZİNSİZ YÜRÜYÜŞÜNE MÜDAHALE; 7 GÖZALTI
TOKAT'TA KADINLARIN İZİNSİZ YÜRÜYÜŞÜNE MÜDAHALE; 7 GÖZALTI
TOKAT'TA KADINLARIN İZİNSİZ YÜRÜYÜŞÜNE MÜDAHALE; 7 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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