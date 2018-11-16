Tokat'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri
Tokat'ta jandarma personeline kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi.
Tokat'ta jandarma personeline kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığında, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle seminer düzenlendi.
Seminerde, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) Öğretim Üyesi Dr. Medine Koç ve Tokat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli psikolog Büşra Kuzucuoğlu tarafından eğitim verildi.