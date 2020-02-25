Tokat'ta kaçak silah satmaya çalıştığı iddia edilen 3 kişi yakalandı
Tokat'ta kaçak silah satmaya çalıştığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Tokat'ta kaçak silah satmaya çalıştığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zile ilçesi Ede Mahallesi'nde 3 kişinin silah satmaya çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerin evinde yapılan aramada ruhsatsız 2 av tüfeği, 1 tabanca, 2 şarjör ile 10 mermi ve bir kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA