Tokat'ta kaçak silah satmaya çalıştığı iddia edilen 3 kişi yakalandı
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Tokat'ta kaçak silah satmaya çalıştığı iddia edilen 3 kişi yakalandı

Tokat'ta kaçak silah satmaya çalıştığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

25.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:46
Tokat'ta kaçak silah satmaya çalıştığı iddia edilen 3 kişi yakalandı

Tokat'ta kaçak silah satmaya çalıştığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zile ilçesi Ede Mahallesi'nde 3 kişinin silah satmaya çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramada ruhsatsız 2 av tüfeği, 1 tabanca, 2 şarjör ile 10 mermi ve bir kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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