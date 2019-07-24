Tokat'ta kaçak silah operasyonu

Tokat'ın Almus ilçesindeki kaçak silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede Ormanevleri mevkisinde silah atıldığı bilgisini aldı.

Jandarma ekiplerinin araçlarda yaptığı aramada, bir ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, 52 tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: AA