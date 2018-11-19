Tokat'ta Kaçak Silah Operasyonu

Tokat'tın Niksar ilçesindeki kaçak silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Niksar ilçesinde yaptıkları çalışmada, N.T. ve A.P. isimli şahısların Karadeniz illerinden getirdikleri ruhsatsız silahları sattıkları bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri, zanlıların ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramada 3 ruhsatsız tabanca, 50 tabanca fişeği ve bir tüfek ele geçirdi.

N.T. ve A.P, polis ekiplerince gözaltına alındı.