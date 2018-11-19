Tokat'ta Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu

Tokat merkez ve Reşadiye ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 881 paket gümrük kaçağı sigara ile 387 kilogram tütün ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tokat merkez ve Reşadiye ilçesinde iki İran plakalı yolcu otobüsünü durdurdu.



Ekipler, yaptıkları aramalarda, 881 paket gümrük kaçağı sigara ve 387 kilogram tütün ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.