Tokat'ta kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Tokat'ta kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
12.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:06
Tokat'ta kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niksar ilçesi Beyçayır köyü Kilisetepe mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu.
Operasyonda 7 sikke ve iki yüzük ele geçirildi.
Kaynak: AA