Tokat'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
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Tokat'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

27.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:11
Tokat'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kuşoturağı köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere de el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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