Tokat'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
27.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:11
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kuşoturağı köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere de el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu