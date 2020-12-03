Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
03.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:30
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıbükü köyü Çaypınarı mevkisinde düzenledikleri operasyonda, izinsiz kazı yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Bölgede yapılan aramada 19 sikke, el dedektörü ile kazıda kullanılan çeşitli aletler ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Sansar