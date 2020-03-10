Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
10.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:08
Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başçiftlik ilçesi Erikbelen köyünde kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda jandarma, 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları malzemelere el konuldu.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA