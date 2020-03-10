Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
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Jandarma, Tokat, Güncel

Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

10.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:08
Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başçiftlik ilçesi Erikbelen köyünde kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda jandarma, 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları malzemelere el konuldu.


Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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