Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
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Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

03.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:58
Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.


İl Komutanlığı ekipleri, Artova ilçesi Tuzla köyü Büyüksaksağan mevkisinde kazı yapıldığı bilgisi üzene çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda jandarma, 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları malzemelere de el konuldu.


Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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