Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
03.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:58
Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artova ilçesi Tuzla köyü Büyüksaksağan mevkisinde kazı yapıldığı bilgisi üzene çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda jandarma, 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları malzemelere de el konuldu.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA