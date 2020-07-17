Tokat'ta kaçak içki operasyonu TOKAT'ta, polisin düzenlediği operasyonda bar ve eğlence merkezlerine kaçak olarak satılacağı öğrenilen 207 şişe kaçak içki ele geçirildi.

TOKAT'ta, polisin düzenlediği operasyonda bar ve eğlence merkezlerine kaçak olarak satılacağı öğrenilen 207 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, eğlence merkezlerine kaçak içki getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda il dışından gelen K.A. ve N.P. isimli şüpheliler takibe alındı. Şüphelilerin kentte kaldığı eve operasyon yapan polis ekipleri, yaptıkları aramada 172 şişe rakı ve 35 şişe votka olmak üzere toplam 207 şişe kaçak içki ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA