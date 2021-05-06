Tokat'ta kaçak ekilen 610 bin kök haşhaş imha edildi
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Tokat'ta kaçak ekilen 610 bin kök haşhaş imha edildi

Tokat'ta kaçak ekilen 610 bin kök haşhaş imha edildi
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'tın Turhal ilçesinde tarlalarına kaçak haşhaş eken 2 kişi gözaltına alındı.

Tokat'tın Turhal ilçesinde tarlalarına kaçak haşhaş eken 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki kişinin Kat köyü Uzunyurt mevkisinde tarlalarına kaçak haşhaş ektiği bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, tarlalara 610 bin kök haşhaş ekildiğini belirledi. Ekipler haşhaşları imha etti.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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