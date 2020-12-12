Tokat'ta kablo hırsızları 6 köyü internetsiz bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tokat'ta kablo hırsızları 6 köyü internetsiz bıraktı

12.12.2020 19:41 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:45
Tokat'ta kablo hırsızları 6 köyü internetsiz bıraktı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 2 kişi, internet kablolarını baltayla keserken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 2 kişi, internet kablolarını baltayla keserken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. 2 kişinin kestiği kablolar nedeniyle ilçede 6 köy internetsiz kaldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye 14 kilometre uzaklıktaki Çakır köyünde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Fatih U. (18) ile Kaan Ş. (18) Fatih U.'ya ait 60 AAB 989 plakalı otomobille köye gitti. 2 kişi yanlarında getirdikleri baltayla direklere çıkıp internet kablolarını kesti. Çakır köyünde yaşayan vatandaşların durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine olay yerine Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri (JASAT) sevk edildi. JASAT ekipleri yaptığı operasyonda Fatih U. ve Kaan Ş.'yi suçüstü yakaladı. İnternet kablolarını keserken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için Kaan Ş.'ye 3 bin 150 lira Fatih U.'ya ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği, ayrıca ehliyetsiz ve alkollü araç kullandığı için toplam 6 bin 851 lira para cezası kesildi. 2 kişinin kestiği kablolar yüzünden ilçede 6 köy internetsiz kaldı. Çakır, Demirtaş, Hacıbükü, Ocakbaşı, Çeşmeli ve Ağcalan köylerinde yeniden internet erişimi sağlanması için ekipler çalışma başlattı.


Tokat'ta kablo hırsızları 6 köyü internetsiz bıraktı
Tokat'ta kablo hırsızları 6 köyü internetsiz bıraktı
Tokat'ta kablo hırsızları 6 köyü internetsiz bıraktı
Tokat'ta kablo hırsızları 6 köyü internetsiz bıraktı
Tokat'ta kablo hırsızları 6 köyü internetsiz bıraktı
Tokat'ta kablo hırsızları 6 köyü internetsiz bıraktı
Tokat'ta kablo hırsızları 6 köyü internetsiz bıraktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim UĞUR

İlgili Haberler

Kabloları çalan hırsızlar 20 köyü internetsiz bıraktı
Kabloları çalan hırsızlar 20 köyü internetsiz bıraktı
Kablo hırsızı 6 şüpheli yakalandı
Kablo hırsızı 6 şüpheli yakalandı
Telekomünikasyon firmasının açıkta bıraktığı kablolar hırsızlara davetiye çıkartıyor
Telekomünikasyon firmasının açıkta bıraktığı kablolar hırsızlara davetiye çıkartıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Varank
Magazin Hadise Serdar Ortaç Demet Özdemir Nesrin Cavadzade
Spor Neymar Sörloth Erol Bulut Pierre Webo Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Tbmm İzmir Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tokat'ta kablo hırsızları 6 köyü internetsiz bıraktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 19:52:11. #1.15#
title