Tokat'ta kablo çalan kişi suçüstü yakalandı
Tokat'tın Turhal ilçesinde kablo hırsızlığı yapan kişi suçüstü yakalandı.
23.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:50
Tokat'tın Turhal ilçesinde kablo hırsızlığı yapan kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yağalan köyünde 1000 metre telefon kablosunun çalışmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, bölgede, 4 telefon direğini keserek devirip 200 metre telefon kablosunu aracına taşıyan kişiyi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA