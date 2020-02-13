Tokat'ta jandarma yolda mahsur kalan yolcuları kurtardı
Tokat İl Jandarma Komutanlığı Reşadiye ilçesi Bereketli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kar nedeniyle mahsur kalanları kurtardı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı Reşadiye ilçesi Bereketli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kar nedeniyle mahsur kalanları kurtardı.
İki gün önce Reşadiye-Aybastı kara yolunda aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle iki araçta bulunan 6 kişi yolda mahsur kaldı.
Durumu öğrenen Bereketli Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile Karayolları ekipleri, çalışmalara başladı.
Ekipler tarafında kurtarılan yolculara Bereketli Jandarma Karakol Komutanlığında çeşitli ikramlarda bulunuldu.