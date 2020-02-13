Tokat'ta jandarma yolda mahsur kalan yolcuları kurtardı
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Tokat'ta jandarma yolda mahsur kalan yolcuları kurtardı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Reşadiye ilçesi Bereketli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kar nedeniyle mahsur kalanları kurtardı.

13.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:24
Tokat'ta jandarma yolda mahsur kalan yolcuları kurtardı

İl Komutanlığı ilçesi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kar nedeniyle mahsur kalanları kurtardı.

İki gün önce Reşadiye-Aybastı kara yolunda aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle iki araçta bulunan 6 kişi yolda mahsur kaldı.

Durumu öğrenen Bereketli Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile Karayolları ekipleri, çalışmalara başladı.

Ekipler tarafında kurtarılan yolculara Bereketli Jandarma Karakol Komutanlığında çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA
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