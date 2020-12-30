Tokat'ta jandarma ekipleri 836 öğrenciye uzaktan trafik eğitimi verdi

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, 836 öğrenciye Eğitim Bilişim Ağı (EBA) programıyla trafik eğitimi verdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarmanın sorumluluk alanındaki merkez ,Turhal, Zile, Erbaa, Yeşilyurt, Niksar, Reşadiye ve Almus ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilere yeni tip koronavirüs nedeniyle uzaktan trafik eğitimi verildi.

Öğrencilere trafik ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerden 836 öğrenci yararlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu