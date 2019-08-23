Tokat'ta İtfaiye erlerine anlamlı ödül

23.08.2019 19:28

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir anız yangını sırasında yaralı kaplumbağaya can suyu veren itfaiye erlerine plaket verildi.

Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı tarafından Erbaa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiye erleri Tayfun Tosun ve Seçkin Bıyık'a, Erbaa Belediyesinde gerçekleşen törenle, geçen hafta anız yangını sırasında fark ettikleri yaralı kaplumbağaya yardımlarından dolayı plaket verildi.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, belediye olarak tüm canlılara aynı ölçüde kıymet verip sahip çıktıklarını vurgulayarak, "Düsturumuz Yunus Emre'nin sözünde olduğu gibi yaratılanı yaradandan ötürü sevmektir. Göreve geldiğimizden bu yana bütün canlılara kıymet veren bir belediyeyiz ve bununla da gurur duyuyoruz. Duyarlı davranışlarından dolayı başta itfaiye erlerimiz olmak üzere tüm itfaiye teşkilatına teşekkür ederim." dedi.

Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı ise başta Erbaa Belediyesi olmak üzere anlamlı olaya imza atan itfaiye erleri nezdinde tüm itfaiye teşkilatına teşekkür etti.

Programa Erbaa Belediyesi İtfaiye Müdürü Halit Yerevur ile itfaiye erleri Tayfun Tosun ve Seçkin Bıyık katıldı.

Kaynak: AA