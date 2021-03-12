Tokat'ta, İstiklal Marşı coşkusu
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Tokat'ta, İstiklal Marşı coşkusu

12.03.2021 20:02 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:09
Tokat'ta, İstiklal Marşı coşkusu

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla Tokatlılar evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden bayraklar açarak İstiklal Marşı'nı okudu.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla Tokatlılar evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden bayraklar açarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Tokat Belediyesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri düzenlendi. Karşıyaka Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi. Belediye bandosu marşlar çalarak mahallede mini bir konser verildi. Vatandaşlar, saat 19.21'i gösterdiğinde çocuklarıyla birlikte balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan coşkuyla seslendirdi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından havai fişek gösterisi yapıldı. - TOKAT

Tokat'ta, İstiklal Marşı coşkusu
Tokat'ta, İstiklal Marşı coşkusu
Tokat'ta, İstiklal Marşı coşkusu
Tokat'ta, İstiklal Marşı coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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