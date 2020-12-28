Tokat'ta iş merkezinde yangın
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Tokat'ta iş merkezinde yangın

28.12.2020 21:13 | Son Güncelleme: 28.12.2020 21:17
Tokat'ta iş merkezinde yangın

Tokat'ta bir iş merkezinin giriş katında çıkan yangında iki iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Tokat'ta bir iş merkezinin giriş katında çıkan yangında iki iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilırmak Mahallesi Vali Zekai Gümüşdiş Caddesi üzerinde iş yerlerinin bulunduğu bir plazada yangın çıktı. Gökyüzüne siyah dumanların yükseldiği yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Bir pastanenin mutfak kısmından banka şubesine sıçrayan alevler korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Kısa sürede binada bulunanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri bankanın camlarını kırarak yangına müdahale etti. Büyümeden kontrol altın alınan yangında büyük çaplı hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlattı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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