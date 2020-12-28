Tokat'ta iş merkezinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu
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Tokat'ta iş merkezinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu

28.12.2020 22:13 | Son Güncelleme: 28.12.2020 22:16
Tokat'ta iş merkezinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Tokat'ta bir iş merkezinde çıkan yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.

Tokat'ta bir iş merkezinde çıkan yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.

Yeşilırmak Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin alt katındaki bir kafede çıkan yangın, yan tarafta bulunan bir bankanın şubesine sıçradı.

Alevlere ilk müdahaleyi kafe görevlileri yangın tüpleri ile yaptı.

Yangın, Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.

Yangında kafede ve banka şubesinde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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