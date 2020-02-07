Tokat'ta iş makinesi ile define arayanlara suçüstü: 9 gözaltı
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Tokat'ta iş makinesi ile define arayanlara suçüstü: 9 gözaltı

TOKAT'ta, kepçe diye tabir edilen iş makinesiyle kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı.

07.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:01
Tokat'ta iş makinesi ile define arayanlara suçüstü: 9 gözaltı

'ta, kepçe diye tabir edilen iş makinesiyle kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı.

Tokat  İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Halilalan köyü Bahçecik mevkisinde tarihi eser aramak için izinsiz kazı yapıldığı ihbarını aldı. Hemen harekete geçen ekipler bölgede yaptıkları araştırmada, iş makinesi ile kaçak kazı yapan 9 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin iş makinesi yardımı ile yaklaşık 2 metrelik kuyu açtıkları belirlendi. Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

 


Kaynak: DHA
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