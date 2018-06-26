Tokat'ta İş Makinesi Devrildi: 2 Yaralı

Tokat'ta iş makinesinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Sivas'tan Tokat şehir merkezine seyir halinde olan Kemal Yıldız iradesindeki sondaj makinesi yüklü araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kızıleniş mevki Daylıhacı köyü yol ayrımında meydana gelen kazada yaralan araç sürücüsü ve Mustafa Şahin'e sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar ambulansla Tokat Devlet Hastanesinde kaldırılırken, ekipler kapanan yolun açılması için büyük çaba sarf etti.

Trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, iş makinesi vinç yardımı ile kaldırıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından yol trafiğe açıldı. - TOKAT