Tokat'ta İş Makinesi Devrildi: 2 Yaralı

Tokat'ta İş Makinesi Devrildi: 2 Yaralı

Tokat'ta iş makinesinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Tokat'ta İş Makinesi Devrildi: 2 Yaralı

Tokat'ta iş makinesinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde Kemal Yıldız'ın kullandığı iş makinesi devrildi.

Kazada, sürücü ile yanındaki Mustafa Şahin yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tokat-Sivas kara yolu yaklaşık 3 saat tek yönlü olarak ulaşıma kapandı. İş makinesinin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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