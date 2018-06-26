Tokat'ta İş Makinesi Devrildi: 2 Yaralı
Tokat'ta iş makinesinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Tokat'ta iş makinesinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde Kemal Yıldız'ın kullandığı iş makinesi devrildi.
Kazada, sürücü ile yanındaki Mustafa Şahin yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tokat-Sivas kara yolu yaklaşık 3 saat tek yönlü olarak ulaşıma kapandı. İş makinesinin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.