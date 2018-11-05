Tokat'ta İnşaattan Hırsızlık İddiası

Tokat'ta inşaattan hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Emirseyit beldesinde K.A, ev inşaatından hırsızlık yapıldığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada, aynı beldede ikamet eden O.A'nın malzemeleri çaldığını belirledi.

Jandarma ekipleri, O.A'nın ev ve eklentilerinde yaptığı aramada 1 jeneratör, 1 demir kesme makası, 1 kerpeten ve 1 LCD televizyon buldu.

O.A, sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.