TOKAT'TA İMECE USULÜ KOYUN KIRKMA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TOKAT'TA İMECE USULÜ KOYUN KIRKMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Pazar ilçesinde havaların ısınmasıyla yaylalara çıkan besiciler, Yılankaya Yaylası'nda hayvanlarının yünlerini kırkıp, yazlık bakımlarını yapmaya başladı.

TOKAT'ın Pazar ilçesinde havaların ısınmasıyla yaylalara çıkan besiciler, Yılankaya Yaylası'nda hayvanlarının yünlerini kırkıp, yazlık bakımlarını yapmaya başladı.

Pazar ilçesinde kış mevsiminde ahırlarda beslenen küçükbaş hayvanlar, karların erimesiyle zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı yaylalara çıkarılıyor. Kış mevsiminin ardından hayvanlarını yaylalarda otlatmaya başlayan besiciler, koyunların et ve süt veriminin artması için önemli bir yere sahip olan yünlerinin kırkma işlemlerine başladı. Yaylada bulunan 20 kişiyle koyun kırpma makinesi kullanmadan 400 koyun 4 saatte tek tek yere yatırılarak makasla kırkılıyor. Yayladakiler ayrıca her yıl imece usulü birbirlerinin sürülerini kırkarak yardımlaşıyor.

Hayvanların sıcak havada rahatlaması için kırkma işlemi yaptıklarını belirten sürü sahibi İsmail Koçak "Her yıl bu işi yapıyoruz. Eş, dost ve arkadaşlar ile birleşiyoruz ve bu işi devam ettiriyoruz. Bu geleneği gücümüzün yettiği kadar da devam ettireceğiz. Kırkma sonrası hayvanlar rahatlıyor. Bizler nasıl kıyafet değiştiriyorsak bu hayvanlar da elbise değiştiriyor. Çevre köy ve bizim köyden arkadaşlarımız var. Gelenlerin hepsinden Allah razı olsun. Gücümüzün yettiği kadar devam edeceğiz. Çocuklarıma da vasiyet ediyorum. Sakın makine ile kırkmayın. Hem sohbet ediyoruz hem de şenlik olarak geçiyor" dedi.

'YARDIMLAŞIYORUZ'

Kırkma işleminin hayvanların sağlığı açısında önemli olduğunu söyleyen Murat Koçak ise, "Hayvanlar bu işlemden sonra daha çok etleniyor. Bitini ve piresi de bu işlemden sonra temizlenmiş oluyor. Hayvan daha da güzel oluyor" diye konuştu.

Mehmet Demirbaş ise, "Makine ile iki kişi gelip kırkıyor ama böyle eğlenceli olmuyor. Şu an yaklaşık 20 kişi eline aldığı makasla kırkma yapıyor. İmece usulü yardımlaşıyoruz. Biz onların koyununa gidiyoruz, onlar bizim koyuna geliyor. Buradaki amaç koyun kırkma değil sohbet etmek" ifadelerini kullandı.

TOKAT'TA İMECE USULÜ KOYUN KIRKMA
TOKAT'TA İMECE USULÜ KOYUN KIRKMA
TOKAT'TA İMECE USULÜ KOYUN KIRKMA
TOKAT'TA İMECE USULÜ KOYUN KIRKMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Mehmet Muş Ali Babacan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Metin Uca Hazal Kaya Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Yiğit Şardan Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TOKAT'TA İMECE USULÜ KOYUN KIRKMA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 12:39:00. #1.16#

title