Tokat'ta İki Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu otogar kavşağında Niksar istikametinden Taşova istikametine giden Hikmet Kaya yönetimindeki 34 BJN 506 plakalı hafif ticari araç ile Erbaa şehir merkezinden Karayaka beldesine giden Özkan Özgül (36) yönetimindeki 60 KU 60 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, sürücü Özkan Özgül ile araçlarda bulunan Yiğit Özgül (11), Ayten Cemre Özgül (9), Yağız Özgül, Yılmaz Kaya (46), Yıldız Kaya (47) ve Eylem Kaya (18) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA