31.08.2019 16:07

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı 7 yaralı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında Sulusaray-Yeşilyurt karayolu Çırdak Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sulusaray'dan Yeşilyurt istikametine giden S.H. (55) yönetimindeki W90561G yabancı plakalı otomobil, ters istikametten gelen Y.A.'nın (36) kullandığı 66 LG 316 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan M.D. (59), E.D. (17), R.D. (53), Y.A. (22) ve M.H. (62) yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA